نائب سابق يطالب السوداني وهيئة النزاهة بالتحقيق عن مصدر الثراء الفاحش للحلبوسي

نائب سابق يطالب السوداني وهيئة النزاهة بالتحقيق عن مصدر الثراء الفاحش للحلبوسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب السابق حيدر الملا سؤلاً الى رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة عن مصدر الثراء الفاحش للحبلوسي ولماذا لا يحال للتحقيق وفق ” من أين لك هذا؟” بحسب تغريدته أدناه…

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