نائب سابق ينسحب من حزب الحلبوسي

نائب سابق ينسحب من حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن السياسي والنائب السابق طلال حسين الزوبعي، مساء امس الأربعاء (28 أيار 2025)، انسحابه رسميًا من حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، في خطوة تأتي بعد سلسلة انسحابات شهدها الحزب خلال الأيام الماضية.وقال الزوبعي في بيان مقتضب : “أعلن انسحابي من حزب (تقدم)، بعد أن تبين لي وجود تباين في الرؤى والتوجهات التي أؤمن بها، والتي أعتبرها جوهرية في العمل السياسي”، مضيفًا: “أتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح”.ويأتي انسحاب الزوبعي بعد يوم واحد من إعلان النائب بشرى السعدي انسحابها من الحزب أيضًا، لأسباب مشابهة تتعلق بـ”غياب الانسجام في الرؤية”، ما يسلط الضوء على تصاعد الخلافات الداخلية داخل “تقدم” قبيل الانتخابات النيابية المقبلة.

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