نائب سابق:( 300) تريليون ديناراً العجز المالي بسبب الفساد والخيانة

نائب سابق:( 300) تريليون ديناراً العجز المالي بسبب الفساد والخيانة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، الاثنين، أن واردات الموانئ العراقية تجاوزت سبعة تريليونات دينار عراقي بحسب كتاب رسمي صادر من وزارة المالية، فيما لم يُسلَّم إلى الوزارة سوى 60 مليار دينار فقط، ما يدل على وجود تخبط كبير ومشاكل خطيرة في إدارة هذا الملف.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “الفارق الكبير بين الإيرادات الحقيقية للموانئ والمبالغ التي تصل إلى وزارة المالية يكشف عن خلل واضح وسوء إدارة وربما هدر كبير للمال العام”.وأضاف أن “هناك مشاكل كبيرة أوقعت الحكومة نفسها بها من خلال الدخول في تعهدات بعقود وضمانات سيادية مع دول مثل ألمانيا والصين واليابان وغيرها، حيث يتم تسديد مبالغ طائلة مقابل خطوط إنتاجية يتم توريدها إلى القطاع الخاص من دون دراسات جدوى حقيقية”،وأوضح أن “حجم هذه الضمانات السيادية يصل إلى قرابة مليار دولار لصالح ألمانيا، وأكثر من هذا المبلغ لليابان ودول أخرى، ما يشكل عبئاً إضافياً على الدولة”.وأشار الحسيني إلى أن “العجز المالي في الحكومة الماضية وصل إلى نحو 300 تريليون دينار عراقي، نتيجة تراكم الديون وسوء الإدارة المالية”، محذراً من “استمرار هذا النهج الذي قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *