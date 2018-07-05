نائب سابق:800 ألف ورقة تزوير انتخابية في بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف الوطنية السابق ، عبد الكريم عبطان ، الخميس ، عن تزوير 800 إلف ورقة انتخابية من قبل عدد من الأحزاب السياسية في بغداد.وقال عطبان في تصريح صحفي له اليوم، إن “عضو مجلس المفوضين السابق رياض البدران قد أكد لنا بوجود تزوير لـ800 إلف ورقة انتخابية في العاصمة بغداد”، لافتا إلى إن “نسبة التزوير تعد ثلثي نسبة المشاركة في عموم العاصمة”.وأضاف إن “العد والفرز سيغير من مقاعد الكتل الفائزة وربما سيظهر نتائج مغايرة لما أعلن سابقا”، مبينا إن “عددا من النواب أقدموا على الطعن في العديد من المراكز الانتخابي في بغداد”.ومن جانب أخر أكد عطبان إن “مدة العد والفرز الجزئي التي وضعتها مفوضية الانتخابات المشكلّة من القضاة المنتدبين قابلة للتمديد ولا تقتصر على عشرة أيام فقط”.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية السابقة زانا سعيد قد كشف ، اليوم الأربعاء ، عن ممارسة ضغوط سياسية على مجلس مفوضية الانتخابات لتقليص مدة العد والفرز اليدوي والإسراع في إعلان نتائج الانتخابات النيابية.