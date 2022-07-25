نائب سابق:90% من اللجان النيابية أعضائها من خارج اختصاصها

نائب سابق:90% من اللجان النيابية أعضائها من خارج اختصاصها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارجع مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق احمد الصفار، الاثنين، ضعف أداء اللجان النيابية الى أن 90 % من أعضائها ليسوا من ذوي الاختصاص.وقال الصفار في حوار متلفز، إن “هناك لجاناً يتجاوز عدد أعضائها السقف الأعلى المسموح به وهي (المالية والقانونية والنزاهة والأمن والدفاع والطاقة أو النفط والغاز)، في حين هناك لجان لا يتجاوز عدد أعضائها 4 نواب مثل الرياضة والشباب والثقافة، كما أن هناك لجانا بعدد اثنين من الأعضاء كلجنة العشائر”.وأضاف، “تتوزع اللجان بحسب المحاصصة إذ يكون المركز النيابي لكل كتلة سياسية هو الذي يختار، في حين من المفترض أن يتم التوزيع بحسب الاختصاص، إلا أن ما يحدث هو أن تتفق الكتل بينها بالتنسيق مع رئاسة المجلس لتضع الكتلة أكثر من نائب في اللجنة التي لها تأثير، ففي اللجنة المالية في الدورة السابقة كان 3 نواب من كتلة سائرون”.وأوضح الصفار، أن “الكثير من الأمور خرجت عن النظام الداخلي لمجلس النواب بأن يكون النائب في أكثر من لجنتين؛ لجنة يكون فيها عضوا أصيلا، وأخرى يؤثر في قرارها إلا أنه لا يدخل في التصويت، وأن “سبب ضعف أداء اللجان أن 90 % من أعضائها ليسوا من ذوي الاختصاص”، مبينا أنه “كان الأعضاء يملكون معلومات تراكمية نتيجة الخبرة؛ إلا أن اللجنتين المالية والقانونية على سبيل المثال، تحتاجان إلى معلومات علمية أكاديمية يستند إليها النائب، وهذا ما لا نجده مع الأسف”. 

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