نائب: سنطعن بقانون الأمن الغذائي

نائب: سنطعن بقانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل باسم خشان , الأربعاء , ان اللجنة المالية النيابية لم تزود أعضاء مجلس النواب بالصيغة النهائية لمسودة قانون الامن الغذائي والتنمية لغرض التأكد من تمضني ملاحظات النواب خلال القراءة الثانية من عدمها , مبينا انه سيكون اول من سيقدم الطعن بالقانون في حال التصويت عليه بعد ان يتم نشره بالجريدة الرسمية مباشرة .وقال خشان في تصريح  صحفي , ان ” قانون الامن الغذائي والتنمية مخالف للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي لايخول مجلس النواب التصويت على أي قانون فيه جنبة مالية ودون ان يمرر من قبل الحكومة الاتحادية , لذلك سوف أكون اول المتقدمين بدعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون في حال التصويت عليه وبعد نشره بالجريدة الرسمية ”.وأضاف ان “اللجنة المالية النيابية لم تزود لغاية الان أعضاء مجلس النواب بالصيغة النهائية لمسودة قانون الامن الغذائي والتنمية لغرض التأكد من تظيمن ملاحظات النواب خلال القراءة الثانية من عدمها , خاصة لم يبق الا ساعات قليلية من بدء جلسة التصويت على القانون”.وأوضح خشان، أنه “سيكون اول من سيقدم الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية في حال التصويت عليه وبعد ان يتم نشره بالجريدة الرسمية مباشرة ” .يذكر ان مجلس النواب سيعقد جلسته الحادية عشر من الفصل التشريعي الأول وتضمن جدول الاعمال فقرة واحدة وهي التصويت على قانون الدغم الطارئ للامن الغذائي والتنمية . 

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