نائب صابئي: الكاظمي همش الإقليات

نائب صابئي: الكاظمي همش الإقليات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن الصابئة المندائيين نوفل الناشئ، الثلاثاء، تفرد رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، متهما اياه بتهميش الأقليات.وقال النائب، إن “رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تفرد باختيار الوزراء واتفاقه مع بعض الاحزاب الكبيرة وتهميش الأقليات”. وأكد الناشئ، أن “انسحاب دولة القانون والوطنية من جلسة منح الثقة يشكل عائقا امام تمرير الكابينة الوزارية”، مبينا ان “تهميش الاقليات امر غير صحيح لأنها جزء من المكونات العراقية التي اعطاها الدستور حق المشاركة في الحكومة”.

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