نائب صدري:الأفضل للكاظمي الاعتذار

نائب صدري:الأفضل للكاظمي الاعتذار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد بدر الزيادي، النائب عن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لم يستفيد من تجارب سابقيه بعملية اختيار المرشحين لإكمال كابينته الوزارية.وقال الزيادي في حديث  صحفي، ان “الكاظمي أخفق منذ البداية ولم يستفد من الذين سبقوه في تشكيل الحكومة، عندما ذهب باتجاه المحاصصة وأعطى الحرية لبعض الكتل السياسية في اختيار أسماء لنيل المناصب الوزارية في حكومته، بالتالي تم رفض التشكيلة الحكومية من قبل أغلب كتل المكون الشيعي”.وأضاف، أن “موقف الكاظمي أصبح صعباً لأنه لم يستطيع اختيار كابينة وزارية متكاملة”، مبينا أنه “في الأيام المقبلة سوف يكون موقفه صعب للغاية”.وأشار الزيادي إلى، أن “رئيس الوزراء المكلف أمامه طريقان؛ إما أن يذهب باتجاه اختيار كابينة مستقلة وبالتالي سيتم رفضها من قبل الكتل السياسية التي لا تزال تسعى للحصول على المغانم والمناصب وفق المحاصصة، أو باتجاه طريق الاعتذار”.

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