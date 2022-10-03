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سياسي كردي:العدوان الإيراني على العراق بسبب ضعف الحكومة الاتحادية
غداً..جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع العراقي
في عيده الوطني ..الولايات المتحدة تجدد دعمها للعراق
محافظ النجف:نسعى لإنشاء مدينة تجارية حرة بين العراق والسعودية
نائب صدري سابق:التيار سيكون له “موقف” في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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محافظ النجف:نسعى لإنشاء مدينة تجارية حرة بين العراق والسعودية
نائب يعلن عن رفع شكوى ضد الكاظمي ووزير النفط بسبب استمرار عمل شركة النفط الوطنية
صالح يؤكد على تحقيق حصة العراق المائية
العراق يتعاقد مع شركة أمريكية لرفع الانتاج الغازي في حقلي ذي قار
تقرير أمريكي:العراق خسر (551) مليار دولار في حكومتي المالكي
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