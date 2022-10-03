نائب صدري سابق:التيار سيكون له “موقف” في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نائب صدري سابق:التيار سيكون له “موقف” في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية حيدر عبد الكريم المحمداوي، الاثنين، جلسة البرلمان القادمة بالنزال الاخير.وقال المحمداوي في منشور عبر فيسبوك ، ان جلسة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء سوف تكون الحاسمة (النزال الأخير).واكد المحمداوي، “سوف نطوي سجل التوافقية والمحاصصة إلى الأبد”.وكان مصدر سياسي، قد افاد في وقت سابق من اليوم ، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفض جميع الوساطات من الاطار التنسيقي باستثناء جهتين سياسيتين.وقال المصدر ، ان الصدر رفض كل وساطات الإطار التنسيقي وايضا من مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.وتابع ان الصدر تقبل الحديث فقط مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني في مسألة تشكيل الحكومة وامكانية مشاركة التيار فيها.واشار المصدر، الى أن الصدر سيعطي قراره بشأن تشكيل الحكومة القادمة بعد تقييم الاتصالات مع زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني.

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