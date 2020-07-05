نائب صدري: لاسيادة للعراق بالوجود الأمريكي

نائب صدري: لاسيادة للعراق بالوجود الأمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاحد، ان الولايات المتحدة الامريكية لازالت متمادية في تجاوزها السافر على سيادة العراق دون اعتبار لاي مواثيق واتفاقات دولية، معتبرا أن التجاوز الامريكي بلغ حدا لايمكن السكوت عنه.وقال الشمري في بيان ، إن “ماتقوم به الولايات المتحدة لاينم على تعاملها مع دولة مستقلة ذات سيادة وانما تتعامل وكانه ولاية تابعة لها”، مبينا ان “هذا التمادي سببه الضعف في اتخاذ القرارات الحاسمة من اصحاب القرار في البلاد مما ادى الى عدم الاحترام الواضح في التصرفات الامكريكية تجاه البلاد”.وأضاف، أن “التصرفات الامريكية زادت بعد بدء الحوار معها وهذا دليل جديد على عدم جديتها في التعامل مع العراق كدولة مستقلة”، مطالبا الحكومة بـ”اتخاذ الموقف الصريح والواضح خاصة وان لها سندا قانونيا تشريعيا من ممثلي الشعب بضرورة خروج القوات الامريكية من البلاد”.وكانت القوات الامريكية اختبرت منظومة الدفاع الجوي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد امس ، مبينة ان طائرة مسيرة امريكية قصفت جواً المنطقة الخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت. 

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