نائب صفوي: الزنا” المتعة” في المذهب الجعفري حلال وكذلك زواج القاصرات وسنمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية

نائب صفوي: الزنا” المتعة” في المذهب الجعفري حلال وكذلك زواج القاصرات وسنمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب الإطاري رائد المالكي ، اليوم الخميس ، تصريحات السفيرة الأمريكية تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية وتدفع نحو مزيدا من الفوضى وعدم الاستقرار . وقال المالكي في حديث صحفي ، أن” هذه السفيرة  تؤكد النهج الأمريكي المعادي للمذهب الجعفري ، فهي تتصرف ليس كسفيرة بل لم تلتزم بالقانون الدولي “. وأكد مضي مجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية ولا يهمنا القلق الأمريكي كما يزعمون ، وأكد المالكي أن الزنا “المتعة” في المذهب الجعفري حلال وليس حرام  وكذلك زواج القاصرات وتفخيذ الرضيعة .وتابع أن ” تصريحات السفيرة الأمريكية تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية ومستفزة  للمذهب الجعفري وعلينا التصدي لهذه المشاريع بالطرق القانونية والدبلوماسية “.

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