نائب: ضعف السوداني وراء الاحتلال التركي للعراق

نائب: ضعف السوداني وراء الاحتلال التركي للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، حيدر المطيري، السبت، وجود أكثر من 6000 جندي تركي داخل الأراضي العراقية بشكل غير قانوني، مشددًا على ضرورة معالجة هذا التوغل ومخاطره الأمنية.وقال المطيري في حديث صحفي، إن “التوغل التركي داخل الأراضي العراقية تجاوز حاجز 100 كيلومتر، دون أي مسوّغ قانوني يجيز بناء قواعد عسكرية بهذا الحجم داخل حدود البلاد”، مبينًا أن “عدد الجنود الأتراك المتواجدين في العراق يفوق 6000 جندي، يتمركزون داخل خمس قواعد رئيسة أنشئت بشكل غير مشروع”.وأضاف، أن “من أبرز هذه القواعد، قاعدة بعشيقة التي تبعد نحو 25 كيلومترًا فقط عن مدينة الموصل، وهي ثاني أكبر مدن العراق، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن أهداف هذا التواجد العسكري”.وأشار المطيري إلى أن “هذا التوسع التركي يشكل تهديدًا للأمن الوطني، ويتطلب تحركًا جادًا من الحكومة لمعالجته، ووضع حد لهذا التوغل غير المبرر”، داعيًا إلى “بلورة حلول واضحة تهدف إلى إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية بشكل كامل”.ويُذكر أن القوات التركية تنتشر في العشرات من المواقع داخل الحدود العراقية منذ سنوات، دون وجود مسوّغ قانوني يبرر هذا التواجد العسكري.

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