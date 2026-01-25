نائب: على الحكومة توضيح أسباب نقل الدواعش إلى العراق

نائب: على الحكومة توضيح أسباب نقل الدواعش إلى العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، الأحد، عن طرحه ثلاث نقاط مهمة في ملف نقل العشرات من الإرهابيين من السجون السورية إلى العراق، مؤكداً أهمية توضيح الحقائق أمام الرأي العام.وقال الكروي في حديث صحفي ، إن “قرار نقل العشرات من عتاة الإرهاب من سوريا إلى العراق اتخذته الدولة وفق مفهوم الأمن القومي للبلاد، لكننا كنواب سنقدم طلباً رسمياً للحكومة والوزارات الأمنية يتضمن عدة نقاط مهمة”.وأضاف أن هذه النقاط تشمل: “هل سيتحمل العراق وحده التبعات المالية لإيواء هؤلاء الإرهابيين، وهل هناك تنسيق مع العواصم العربية والآسيوية والأوروبية لنقل رعاياها من المتهمين بالارهاب، وما هو العدد الكلي للذين سيتم نقلهم، وكيفية وضع خطط لتأمين هذا العدد الكبير لتفادي أي ارتدادات أمنية في الفترة المقبلة، إضافة إلى بيان الأسباب الموجبة لهذا الخيار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *