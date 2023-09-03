نائب عن كتائب حزب الله:عودة حزب بارزاني إلى كركوك من قبل السوداني تصرف غير مقبول وغير منصف

نائب عن كتائب حزب الله:عودة حزب بارزاني إلى كركوك من قبل السوداني تصرف غير مقبول وغير منصف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن ميليشيا كتائب حزب الله مصطفى سند، تسليم المقر (المتقدم) للعمليات المشتركة في محافظة كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) بـ”غير الحكيم”.وقال سند في بيان ، ان “تسليم مقر العمليات المشتركة (المتقدم) في كركوك إلى البارتي، تصرف غير حكيم وغير منصف! وسَيجر إلى مزيد من الدماء” على حد قوله.وكانت محافظة كركوك، قد شهدت مساء امس السبت، توتراً أمنيا، تطور الى إطلاق نار من قبل مجهولين، أسفر عن قتيل و10 جرحى نتيجة الرفض الشعبي لعودة حزب بارزاني  إلى المحافظة.

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