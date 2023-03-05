نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة

نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى النائب المستقل رائد المالكي، الاحد، رفضه تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية، مبينا ان اتباع نظام  “سانت ليغو” يكرس سيطرة القوى الكبيرة  ويعيد  انتاج القواعد السياسية والمحاصصة. وقال المالكي في تصريح صحفي، ان “تمرير تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ يلاقي اصرارا على تهميش وابعاد العديد من القوى والشخصيات عن المؤسسات الخدمية وضد الشعب .”وأضاف أن “القوى الناشئة والمستقلين تتطلع إلى تطوير النظام السياسي وتصحيح السلبيات التي رافقت العملية السياسية “، واشار الى ان ” قانون سانت ليغو هو تكريس للمحاصصة  وحماية سراق المال العام والمجرمين ومبدأ استحواذ شخصيات محددة على مجمل القرار السياسي في البلد لذا فأن المستقلين ضد تطبيق هذا القانون جملة وتفصيلا”.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد  قال في حديث، ان تحالف إدارة الدولة يدعم العودة إلى نظام سانت ليغو وإلغاء الدوائر المتعددة، فيما جمعت القوى الناشئة والمستقلون أكثر من 73 توقيعا لسحب هذا التعديل والعودة إلى الدوائر المتعددة التي جرت على أساسها الانتخابات الأخيرة”. 

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