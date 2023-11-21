نائب: كتلة تقدم ستشارك في جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان

نائب: كتلة تقدم ستشارك في جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة عن كتلة حزب تقدم  نهال الشمري، الثلاثاء، انه “حتى هذه اللحظة لم يأتي إلينا أي توجيه من رئاسة الكتلة بشأن مشاركتنا في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس”، مؤكدة في حديث صحفي، “نحن حتى اللحظة مقاطعين للجلسة ولم يصدر لنا أي توجيه بشأن اختيار أي مرشح من تقدم لرئاسة البرلمان”.وأضافت الشمري: “نتوقع ان نواب كتلة تقدم سوف يشاركون بجلسة يوم غد لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، وهذا توقع ولم يصدر إلينا أي توجيه رسمي بذلك، كما انني اعتقد ان ابرز مرشحي تقدم لرئاسة مجلس النواب، هم (شعلان الكريم) و(هيبة الحلبوسي)، لكنا مازلنا ننتظر التوجيه الرسمي من رئاسة الكتلة”.من جانبه قال النائب عن “تقدم” يوسف السبعاوي، إنه “لا يوجد أي اتفاق على أي اسم أو مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب”، مؤكدا أنه “لم يتم طرح أي اسم بشكل رسمي من قبل تحالف تقدم أو تحالف سيادة”.وأضاف “اليوم في تمام الساعة 7 مساء سيعقد اجتماعاً مشتركاً بين تقدم وسيادة لطرح أسماء المرشحين، والاتفاق على اسم مرشح لمنصب رئيس البرلمان”.وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب العراقي،  تخصيص جلسته المقبلة المقررة يوم غد الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد خلو المنصب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *