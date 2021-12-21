نائب كردي:أكثر من تريليون دولار إيرادات الإقليم لعام 2021 ذهب منه 58% إلى جيوب عائلتي البارزاني وطالباني

نائب كردي:أكثر من تريليون دولار إيرادات الإقليم لعام 2021 ذهب منه 58% إلى جيوب عائلتي البارزاني وطالباني
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان ، الثلاثاء، حكومة البارزاني بمنعها من ممارسة دورها الرقابي على الإيرادات المالية الداخلية.وقال عضو اللجنة عمر كولبي في تصريح للصحفيين اليوم، إنه في العام الحالي وصلت واردات الإقليم إلى تريليون دولار من بيع النفط والمنافذ المالية الاخرى ولكن فقط 42‎%‎ منها يدخل لخزينة الإقليم والباقي يذهب الى جيوب عائلتي البارزاني وطالباني والمقربين منهم والسبب لمنع حكومة الاقليم من المراقبة البرلمانية .”كما انه سابقا قامت حكومة البارزاني ببيع النفط بسعر 12 دولار للبرميل الواحد، وحاليا شعب الاقليم يدفع  الضريبة”، واكد البرلماني،ان حكومة البارزاني أفسد حكومة،والحكومات الشيعية في بغداد من شجعتها على سرقة المال العام من خلال سكوتها وعدم محاسبتها والمجتمع الدولي يعرف جيدا ان عائلتي بارزاني وطالباني دمار للإقليم وبدات تتكشف المعلومات عن هاتين العائلتين الفاسدتين بالصحافة العالمية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *