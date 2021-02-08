نائب كردي:إذا فشلت المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة س”نعتمد على موازنة الإقليم”

نائب كردي:إذا فشلت المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة س”نعتمد على موازنة الإقليم”
آخر تحديث:

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الاثنين، بأن الأسبوع الحالي يعد حاسماً بالنسبة لموضوع الموازنة وحصة الإقليم منها، فيما كشف عن خيار كردي آخير. وقال أحمد في حديث صحفي، إن “الإقليم لديه خشية من تحول موضوع الموازنة إلى سياسي وانتخابي، نتيجة الصراعات الموجودة”، مضيفا “وإلا من ناحية الجانب الفني فقد أبدى الإقليم التزاماً كاملاً بمضامين الموازنة، ولكن الإرادة السياسية ستكون لها الكلمة الفصل”.واوضح أن “وفد الإقليم سيعود إلى بغداد وسيعقد اجتماعات مع مختلف القوى السياسية، كون القرار بيدها”.وتابع، “وفي حال فشل التوصل لاتفاق مع القوى السياسية، سيعمد الإقليم على أعداد موازنة تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والمالية، والتي بدورها ستكون سنة صعبة جدا على المواطنين والموظفين في الإقليم، وبالفعل حكومة الإقليم تواصل اعداد موازنتها، على أساس العائدات التي يحصل عليها الإقليم”.وأشار إلى أنه “نأمل من الكتل السياسية ان تتعامل مع الكرد بمنطق المواطنة لا بمنطق الأغلبية، لآن هذا المنطق لن يخدم الدولة وسيزيد من شعور الكرد بوجود رغبة لاستبعادهم وظلمهم وتهميشهم”.وأفاد مصدر برلماني مطلع، اليوم ، بوصول القوى السياسية الى اتفاق مبدأي على تمرير مشروع قانون موازنة 2021 يوم السبت المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *