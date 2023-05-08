نائب كردي:إستقالة (7) نواب من برلمان الإقليم لعدم شرعيته

نائب كردي:إستقالة (7) نواب من برلمان الإقليم لعدم شرعيته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان المستقيل عبد الستار مجيد،الأثنين، أسباب استقالته مع نواب حزب العدل الكردستاني.وقال مجيد في حديث صحفي، إن “نواب حزب العدل الكردستاني في برلمان كردستان وعددهم 7 قدموا استقالاتهم اليوم، نتيجة عدم إقامة الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم بموعدها المقرر”.كما أشار إلى أن “حزب العدل يرى بأن البرلمان لايحمل صفة شرعية نتيجة عدم إقامة الانتخابات، وأيضا بسبب عدم انتخاب مفوضية جديدة تشرف على الانتخابات وتكون مهنية ومستقلة”.

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