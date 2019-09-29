نائب كردي:إيرادات 40 حقلا نفطيا في سهل نينوى تذهب إلى جيب العائلة البارزانية وحزبها الحاكم

نائب كردي:إيرادات 40 حقلا نفطيا في سهل نينوى تذهب إلى جيب العائلة البارزانية وحزبها الحاكم
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف النائب عن كتلة المستقبل، سركوت شمس الدين، الأحد، عن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على واردات 40 حقلا نفطيا في سهل نينوى.وقال شمس الدين في تصريح متلفز ، ان “الحزب الديمقراطي يستغل الفراغ الأمني بالسيطرة على عدة حقول نفطية بسهل نينوى”.واضاف ان “هناك جماعات مسلحة مدعومة من قبل الحزب الديمقراطي تسيطر على اكثر من 40 حقلا نفطيا بسهل نينوى”.وبين ان “واردات الـ 40 حقلا نفطيا بسهل نينوى لا ترجع الى واردات الإقليم بل للحزب الديمقراطي”.واوضح ان “عائدات الحقول النفطية بسهل نينوى تعود الى جماعات مسلحة تابعة للحزب الديمقراطي”.واكد ان “تلك الجماعات تابعة للحزب الديمقراطي وتعيق عودة النازحين بسهل نينوى للقيام بتهريب النفط في القضاء”. 

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