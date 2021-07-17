نائب كردي:استحالة إقامة انتخابات نزيهة في الإقليم بسبب قوى السلاح المنفلت

نائب كردي:استحالة إقامة انتخابات نزيهة في الإقليم بسبب قوى السلاح المنفلت
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، السبت، انعدام فرصة إقامات انتخابات برلمانية نزيهة في إقليم كردستان، في ظل سيطرة قوى السلاح المنفلت.وقال شمس الدين في حديث صحفي: إن “أحزاب السلطة هي من تتحكم بإدارة الملف الأمني، ولاحظنا قبل أيام بأن شخصا لايمتلك أي صفة رسمية مثل بافل طالباني كيف يقوم بإقالة وتعيين المسؤولين عن أخطر الأجهزة الأمنية”.وأضاف أنه “بالتأكيد فأن تلك الأجهزة ستكون في خدمة أحزاب السلطة، ولن تقف موقف الحياد، وبالتالي هذا يصعب من عملية إجراء انتخابات نزيهة تضمن عدالة في توزيع المقاعد الانتخابية، والتزوير سيقول كلمته”.وكان الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قد أصدر قرار بإقالة مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وجهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وتعيين شخصيات جديدة لهذه المناصب، ماوسع الخلاف والتوتر داخل الاتحاد الوطني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *