نائب كردي:استمرار عمليات التهريب في منافذ الإقليم

نائب كردي:استمرار عمليات التهريب في منافذ الإقليم
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الاثنين، استمرار عمليات التهريب الكبرى في المنافذ الحدودية بإقليم كردستان.وقال أنور في حديث صحفي، إن “التهريب مايزال مستمرا بالرغم من حديث الحكومة عن إرسال قوات أمنية لضبط المنافذ وإصلاح الوضع، ولكنها دعايات إعلامية فقط”.وأضاف أن “عمليات تجري بشكل واسع في جميع المنافذ التي تربط الإقليم مع تركيا وإيران، والأموال تذهب لجيوب المتنفذين في أحزاب السلطة الحاكمة، ولاتعلم بها حكومة بغداد.

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