نائب كردي:الإقليم تحت حكم عصابة من السراق

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت النائبة سروة عبد الواحد، السبت، هجوماً لاذعاً على القوى الحاكمة في إقليم كردستان، متهمةً إياها بتحويل مؤسسات الإقليم ومنافذه الحدودية إلى أدوات نفوذ حزبي تُدار خارج القانون، وبإضفاء شرعية سياسية على تجارة النفط غير الرسمية.وقالت عبد الواحد في تصريح صحفي، إن “السلطة الفعلية في الإقليم ليست بيد المؤسسات الدستورية، بل بيد أحزاب متنفذة قسمت المنافذ والمعابر فيما بينها، وتتعامل معها كمناطق نفوذ تستخدم لتمرير صفقات وعمليات لا تخضع لأي سقف قانوني أو رقابي”.وأشارت إلى أن “العملية السياسية في الإقليم دخلت نفق التعطيل المتبادل، فالبرلمان عاجز عن عقد جلساته، والحكومة فقدت شرعيتها الدستورية بعد تجاوزها الاستحقاقات الانتخابية دون تجديد”، مؤكدة أن “استمرار هذا الجمود ليس نتيجة خلافات سياسية فقط، بل لأن الفراغ يخدم مصالح القوى المسيطرة أكثر من تشكيل حكومة محاسَبة وشفافة”.وأضافت أن “المواطن في الإقليم بات خارج حسابات السلطة، التي تركز على إدارة اقتصاد موازٍ عبر النفط والمعابر، فيما تستمر الأزمات المعيشية والمالية دون حلول حقيقية، ويتحول الاستقرار السياسي إلى ورقة ضغط حزبية لا أكثر”.ويعيش إقليم كردستان حالة من الانسداد السياسي، تترافق مع جدل متصاعد حول إدارة الثروات والمنافذ الحدودية، وسط انتقادات محلية تتهم القوى التقليدية بتقديم التفاهمات الحزبية على حساب مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.

