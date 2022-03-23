نائب كردي:البارزاني سيوزع الدولارات من أموال نفط الإقليم لتمرير مرشحه ( ريبر)

نائب كردي:البارزاني سيوزع الدولارات من أموال نفط الإقليم لتمرير مرشحه ( ريبر)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق هوشيار عبد الله، عن سيناريو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل، فيما اشار الى ان البعض سيخضع لرائحة دولارات نفط كردستان.وقال عبد الله في تغريدة عبر تويتر ، انه سبق وصرحت بشكل رسمي بأني شخصيا احب ان يحصل الحزب الديمقراطي على كل مناصب العراق عسى ولعل ان نتخلص من متاجرتهم بالقومية.وتابع، “لكن أن يقوم البارتي باستخدام أموال النفط لشراء الذمم في البرلمان فهذا هو المسمار الأخير في نعش العملية السياسة”، مشيرا “للأسف سيخضع البعض لرائحة دولارات نفط الاقليم”. 

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