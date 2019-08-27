نائب كردي:البرلمان الكردستاني تحت سيطرة العائلات الحاكمة

نائب كردي:البرلمان الكردستاني تحت سيطرة العائلات الحاكمة
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن حركة المستقبل الكردستانية سركوت شمس الدين، الثلاثاء، ان دور برلمان كردستان هو مهمش وليس له اي دور.وقال شمس الدين في حديث صحفي، ان “دور برلمان كردستاني مغيب ومهمش وليس له دور في حل الخلافات الداخلية والمعوقات الحكومية في اقليم كردستان”.واشار الى ان “برلمان كردستان هو مؤسسة لا تمتلك القدرة والسلطة على حل المشاكل الداخلية بسبب هيمنة العائلتين الحاكمتين على مؤسسات القرار الامني والحكومي والسياسي”، مطالبا قادة الاقليم “بالنظر الى مصلحة المواطن من خلال منح البرلمان صلاحياته الحقيقة وليس التهميشية”.

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