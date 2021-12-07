نائب كردي:التظاهرات عادت في السليمانية بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بتعهداتها

نائب كردي:التظاهرات عادت في السليمانية بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بتعهداتها
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان، مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء، أن التظاهرات عادت للسليمانية لعدم إيفاء حكومة الإقليم بقرارها الأخير.وقال عبد الله في حديث صحفي: إن “حكومة الإقليم وجهت بإعادة صرف المنحة المالية المخصصة للطلبة، لكنها لم تلتزم بهذا القرار”.وأضاف أن “الحكومة حاولت إنهاء التظاهرة عبر هذه الحيل، لذلك عادت التظاهرات مرة أخرى لطلبة الجامعات للمطالبة بحقوقهم المشروعة”.وتشهد السليمانية تظاهرات لطلبة الجامعة حيث قاموا بقطع الطرق الرئيسية في المدينة، وأبرزها طريق كركوك_السليمانية.

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