نائب كردي:التهريب عبر منافذ الإقليم علنيا

نائب كردي:التهريب عبر منافذ الإقليم علنيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية النيابية غالب محمد، الثلاثاء، ان منافذ الاقليم مازالت تعمل بالتهريب بشكل علني دون محاسبة او رقيب من بغداد، حيث هناك توقيتات معينة تجري فيها هذه العمليات.وقال محمد في حديث صحفي، ان “المنافذ الحدودية في الاقليم مازالت تعمل بالتهريب ويبدأ ذلك من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا”.واضاف ان “المنافذ مفتوحة لتهريب المواد بدون رسوم كمركية، حيث هناك تساهل من قبل حكومة الكاظمي مع هذه المنافذ”، مؤكدا ان “مايحدث في منافذ الاقليم يؤثر على ايرادات الدولة”.وبين ان “بيان وزارة المالية لم يتحدث بشكل واضح عن موضوع المنافذ والاتفاقات التي لم تحصل، وبالتالي لا توجد شفافية لدى وزارة المالية ببغداد خاصة ان بيانها تحدث بشكل سطحي، لذا فأن الحكومتين لاتهتمان بالمواطن في الاقليم وباقي المدن، اضافة الى ان الفاسدين في الاقليم متفقون مع اقرانهم في بغداد لنهب الاموال”. 

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