نائب كردي:الحلبوسي سيمنح بعض أراضي ديالى إلى كردستان مقابل عدم التصويت على إقالته

نائب كردي:الحلبوسي سيمنح بعض أراضي ديالى إلى كردستان مقابل عدم التصويت على إقالته
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  كشف النائب الكوري ازاد حميد شفي، اليوم، عن عزم محمد الحلبوسي طرح قانون جديد يلغي قرارات اتخذها النظام السابق وصادر من خلالها املاك الكورد في مناطق ديالى.وقال شفي في حديث صحفي، إن “جلسة البرلمان المقبلة المقرر عقدها يوم السبت القادم  وبأمر من الحلبوسي ستشهد القراءة الاولى لقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٨٩ و٦١٧  الخاصة بمصادرة أراضي قرة لوس وخانقين”.وأشار شفي إلى أن “الغاء القرارات ستتم في البرلمان بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية والتنسيق مع  مدير هيئة الاراضي في ديالى بخصوصها”، لافتاً إلى “رغبة الحلبوسي وتحالفه وبعض النواب على اعادة الاراضي والممتلكات التي سلبها النظام السابق من المكون الكوردي في ديالى وعدة مناطق من البلاد في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي ضمن سياسات التعريب الديمغرافي والقومي”.واكد شفي ان هذا الاجراء من قبل الحلبوسي جاء  مقابل عدم التصويت على إقالته .

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