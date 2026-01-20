نائب كردي:الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني مازالت مستمرة بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب الكردي سامي أوشانا، اليوم الثلاثاء، من سيناريو ذهاب القوى الكردية بعدد من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يعقد المشهد السياسي. وقال أوشانا في تصريح صحفي، إن “المباحثات بين الحزبين الكرديين ما زالت مستمرة ولم تصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية”، مبيناً أن “تعدد المرشحين سيؤدي إلى انقسام داخل البرلمان ويعرقل عملية الحسم”. وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً واضحاً لتجنب أزمة سياسية جديدة”، مؤكداً أن “تأخير الاتفاق يفتح الباب أمام احتمالات غير محسوبة”.ولا يزال منصب مرشح رئاسة الجمهورية غير محسوم حتى الآن، في ظل استمرار الخلافات الكردية حول الاتفاق على مرشح واحد، وهو ما ينذر بمزيد من التعقيد في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.

