نائب كردي:الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية ما زال مستمراً
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، النائب جمال كوجر، الأحد، أن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ما تزال مستمرة، الأمر الذي انعكس سلباً على جهود توحيد الموقف الكردي بشأن مفاوضات المرحلة المقبلة، مبيناً أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على مرشح المكون الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال كوجر في تصريح صحفي ، إن “استمرار الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أثر بشكل واضح على حراك بقية الأحزاب الكردية الساعية لتوحيد الموقف أثناء التفاوض مع بقية القوى السياسية”.وأضاف أنه “لا توجد حتى اللحظة بوادر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى بين الأحزاب الكردية لاختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية”.يذكر ان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل قد لوح خلال تصريح ، ان حزبه متمسك هذه المرة بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية لكونه حصل على اعلى المقاعد النيابية للاقليم في الانتخابات التي جرت مؤخرا .

