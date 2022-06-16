نائب كردي:العائلة البارزانية دمرت الشعب الكردي بفسادها

نائب كردي:العائلة البارزانية دمرت الشعب الكردي بفسادها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الخميس، عن تفاصيل صفقات الفساد بملف استيراد الوقود من الخارج لصالح إقليم كردستان، متهما حكومة الإقليم بالتعامل مع شركات استيراد تابعة للأحزاب الكردية. وقال أنور في حديث صحفي، إن “الشركات التي تستورد البنزين تابعة لأحزاب السلطة وهي واجهات لجهات متنفذة ما جعلها تحتكر السوق بأكمله”،وأضاف أن “حكر الاستيراد من قبل حكومة الإقليم بيد تلك الشركات، هدفه الحصول على نسب مالية لأعضاء حكومة الإقليم”.وتابع أنور ان “تجارة البنزين باتت مربحة للغاية للأحزاب وسط تذمر كبير للمواطنين بعد تجاوز سعر اللتر الواحد 1400 دينار”.وتعاني محافظات كردستان من ازمة وقود كبيرة وسط تذمر للاهالي بعد وصول سعر اللتر الواحد لنحو دولار واحد.

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