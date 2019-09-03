نائب كردي:العراق ليس بدولة

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الاتحادي شيروان الدوبرداني، الثلاثاء، ان مفهوم الدولة قد “انتهى” في العراق وذلك لاسباب عديدة.وقال الدوبرداني، في حديثه الصحفي، ان “مفهوم الدولة العراقية، انتهى فالمهنية ومؤسسات الدولة انتهت في العراق، اليوم لا توجد مؤسسات حقيقية تقود العراق، لغاية الساعة لا توجد اي خطة خمسية او خطط مستقبلية للوزارات العراقية”.وأضاف الدوبرداني، “نحن الآن في شهر ايلول، ومع وجود موازنة تجاوزت 133 ترليون، فماذا قدمت الحكومات المحلية او الوزارات، التي مسؤولة عنها الأحزاب والكتل السياسية”، مؤكدا “عدم وجود اي محافظ او رئيس مجلس، غير تابع لجهات سياسية متنفذة، وحتى وزراء كابينة عادل عبد المهدي، ليس فيها وزير مستقل، فكل الكتل والأحزاب السياسية اليوم مشاركة في حكومة عبد المهدي”.وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت، امس الاثنين، عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتعديل وزاري مرتقب في حكومة عادل عبد المهدي.وقالت المصادر،إن “جهات سياسية كبيرة ومتنفذة، طلبت من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري لكابينته، وهددوا بسحب الثقة واستجوابه، في حال رفض ذلك التعديل”.