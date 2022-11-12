نائب كردي:الفساد في حكومة الإقليم كارثي

نائب كردي:الفساد في حكومة الإقليم كارثي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، السبت، عن أربعة ملفات فساد مالية كبيرة في كردستان، معتبرًا الحديث عن مكافحة الفساد في الإقليم، “إعلامي وشكلي فقط”.وقال أنور، في حديث صحفي، إن “الإصلاحات التي تدعي حكومة كردستان القيام بها لمواجهة ملفات الفساد الكبرى، لا تتعدى كونها حديث شكلي وإعلامي، لا وجود له على أرض الواقع”.وأضاف أن “الفساد يشكل حيزًا كبيرًا في جميع الملفات بإقليم كردستان، وخاصة في ملف وجود الموظفين الفضائيين، وهدر الثروات ومنها الملف النفطي، وقضايا أخرى تخص المنافذ الحدودية والضرائب”.وأكد عضو البرلمان أن “حكومة كردستان على علم بتلك الملفات، وحديثها عن مكافحة الفساد ما هو إلا حديث إعلامي فقط”.

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