نائب كردي:الكاظمي خضع لشروط حكومة مسرور

نائب كردي:الكاظمي خضع لشروط حكومة مسرور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان سيروان حسن، الخميس (21 ايار 2020)، عن وصول مفاوضات حكومتي بغداد وأربيل إلى مراحل متقدمة خلال الحوارات الأخيرة، فيما أشار مصدر إلى أن الكاظمي وافق على إرسال 370 مليار دينار كـ’”خطوة أولى’’ لتوقيع الاتفاق الكامل.وقال حسن، في حديث صحفي، إن “المفاوضات مع الحكومة الاتحادية وصلت إلى مراحل متقدمة وهناك وعد من رئيس الورزاء مصطفى الكاظمي بإرسال رواتب موظفي الإقليم، دون أن يحدد موعداً لإرساله حتى اللحظة.أضاف، أن “حكومة كردستان وعلى رأسها رئيس الحكومة مسرور بارزاني لديها خطوط تواصل مستمرة مع الكاظمي وأكدت مرارا وتكرارا استعدادها لتنفيذ جميع الشروط بضمنها تسليم العائدات النفطية وغير النفطية شريطة الاستمرار بإرسال المستحقات المالية وعدم إخضاعه للخلافات السياسية”.من جهته، كشف مصدر مطلع في حكومة الإقليم، أن “المبلغ الذي سيتم إرساله هو 370 مليار دينار وهو مخصص لرواتب شهر نيسان فقط والتي تم قطعها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.وبين المصدر في حديثه ان “هذه المبالغ هي لشهر واحد وهي خطوة أولى قبل توقيع الاتفاق الكامل على تسليم جميع العائدات على ان يتم بعدها الإرسال وبشكل شهري”.وأشار إلى أن”هذه الرواتب تشمل موظفي الإقليم فقط دون البيشمركة، وان بغداد طلبت تعهدا من حكومة كردستان بتسليمها للموظفين بمواعيد ثابتة دون تأخير”.ونقلت وسائل إعلام كردية يوم أمس، أن رئيس الحكومة المركزية مصطفى الكاظمي، قرر إرسال 400 مليار دينار من المستحقات المالية لموظفي الإقليم لشهر نيسان الماضي، والتي تم قطعها خلال حكومة تصريف الأعمال التي كان يترأسها عادل عبد المهدي.في غضون، شهدت العاصمة بغداد خلال الأيام والأشهر الماضية، حضور الوفود الكردية للقاء المسؤولين وبحث الاتفاق حول تسليم نفط كردستان بمقابل إرسال الرواتب.يذكر ان حكومة كردستان  تصدر مليون برميل نفط يوميا ولم ترسل للحكومة الاتحادية دولارا واحدا لغاية الان وكذلك ايرادات المنافذ ورغم ذلك الحكومة تمنحهم التخصيصات على حساب الشعب.

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