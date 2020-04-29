نائب كردي:الكاظمي لم يبدأ مشاوراته الرسمية مع كردستان

نائب كردي:الكاظمي لم يبدأ مشاوراته الرسمية مع كردستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب كردي، الأربعاء، أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لم يبدأ مشاوراته الرسمية مع كردستان لغاية الآن.وقال النائب شيروان ميرزا، بحسب إعلام حزبه، إن ” الكتل الشيعية والسنية لديها ملاحظات حول تشكيلة الحكومة الجديدة”.وأضاف، أن “المكلف مصطفى الكاظمي لم يبدأ مشاوراته الرسمية مع اقليم كرستان لحد الآن”، مردفا: “لذا انا استبعد التصويت على الحكومة من قبل مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي”.

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