نائب كردي:النواب الشيعة وتحالف القوى يرفضون رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء بجريمة سرقة المال العام

نائب كردي:النواب الشيعة وتحالف القوى يرفضون رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء بجريمة سرقة المال العام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الخميس، أن نواب حزبها والنواب الكرد الآخرين من مختلف الكتل يتواجدون في بغداد.وقالت النجار في تصريح صحفي، إنه “لم نقاطع أي جلسة برلمانية من اجل التصويت على رفع الحصانة عن النواب الذي تشلمهم هذه المادة”.وأضافت أن “رفع الحصانة قضية قضائية وقانونية ويجب أن تبقى هكذا، وأن لايتدخل الجانب السياسي بها، ونحن مع إجراءات القضاء دون الضغط عليه وجعله يمارس دوره بشكل مهني”.وأشارت النجار إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقاطع أي جلسة برلمانية، ومتى ماوجهت رئاسة المجلس دعوتها فنحن سنحضر ونناقش المواضيع المطروحة”.واكدت النجار،ان نواب التيار الصدري والحكمة ودولة القانون والفتح وتحالف القوى هم الذين كسروا النصاب لغرض عدم رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء بجريمة سرقة المال العام.

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