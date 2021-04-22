آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب كردي:النواب الشيعة وتحالف القوى يرفضون رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء بجريمة سرقة المال العام
العراق وروسيا يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع
المالية النيابية:الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة
مصدر نيابي:الخلافات السنّية حول “الزعامة” قد تؤدي إلى التصفيات
نائب:الكاظمي سيزور واشنطن في شهر تموز المقبل
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب كردي:النواب الشيعة وتحالف القوى يرفضون رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء بجريمة سرقة المال العام
هيكي:نحن فخورون بالعمل مع البيشمركة ونريد من بغداد تقوية علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا
كتلة النهج الوطني تكشف عن عيوب ورقة الكاظمي “البيضاء” التدميرية
نائب:الموازنة تضمنت فقرات غير مصوت عليها
المالية النيابية:رواتب الرئاسات الثلاث20 مليون دينار +40 مليون بدلات وضيافة=60 مليون دينار شهرياً
-
- رياضية
- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
-
- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN