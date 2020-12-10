نائب كردي:الوفد الكردي في بغداد للإتفاق على حصة الإقليم في موازنة 2021

نائب كردي:الوفد الكردي في بغداد للإتفاق على حصة الإقليم في موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، اليوم الخميس، أن وفد حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، الذي وصل إلى العاصمة بغداد اليوم، يملك كامل الصلاحيات للتفاوض والتوقيع وسيوافق على شروط الحكومة الاتحادية.وقال عثمان كريم، في حديث  صحفي، إن “الوفد الفني برئاسة وزير المالية الذي زار بغداد خلال الأسبوع الماضي توصل لاتفاقات جيدة مع الحكومة الاتحادية ومهد لاتفاق شامل بين الطرفين”.وأضاف كريم، أن “تواجد وفد حكومة الإقليم في بغداد دليل على وجود نوايا طيبة مع حكومة الإقليم لحل المشاكل وهناك توجه لتوقيع اتفاق وحل مشكلة رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من عام 2020 والاتفاق على حصة الإقليم في موازنة 2021، ولمسنا نوايا طيبة أيضا من الحكومة الاتحادية”.وأشار عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني، إلى أن “الأوضاع المتوترة في السليمانية والوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين يتطلب مسؤولية من بغداد باعتبار المواطنين في الإقليم جزء من العراق ويتبعون للحكومة الاتحادية وعليها النظر لمعاناتهم”، مؤكداً أن “حكومة الإقليم ستوافق على شروط بغداد بما يخص تسليم النفط وعائدات المنافذ وفقا للاتفاق الأخير”.

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