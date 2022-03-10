نائب كردي:ايرادات بيع نفط الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية

نائب كردي:ايرادات بيع نفط الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان كردستان، الخميس، عن تمكن حكومة الإقليم من دفع رواتب الموظفين دون الاعتماد على بغداد، كونها تمتلك الإيرادات الكافية لذلك.وقال عبد الله في تصريح صحفي، إن “رواتب الموظفين في الإقليم تحتاج إلى 800 مليار دينار، فيما باعت حكومة الإقليم النفط خلال الشهر الماضي بأكثر من مليار و100 مليون دولار”.وأضاف أنه “لا أحد يعرف حجم الصادرات النفطية وفي الأماكن تذهب وأين يتم صرفها، وحجة حكومة الإقليم بعدم قدرتها على توزيع الرواتب إلا من خلال السلفة التي تصل من بغداد كذبة كبيرة”.

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