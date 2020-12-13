نائب كردي:برعاية أمريكية وأممية سيتم الإتفاق المالي بين بغداد وأربيل

نائب كردي:برعاية أمريكية وأممية سيتم الإتفاق المالي بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، الاحد (13 كانون الأول 2020)، عن آخر  مجريات المفاوضات الجارية ابين الاقليم والمركز، كاشفا عن دور للأمم المتحدة ورئاسة الجمهورية.ووصف عثمان كريم، خلال حديث صحفي، المفاوضات التي يجريها وفد حكومة الإقليم، مع الحكومة الاتحادية، بـ’الايجابية جدا’’، قائلاً ان “هناك نية صادقة من قبل الطرفين لحل المشاكل والخلافات، وخاصة بموضوع رواتب الموظفين وحصة الإقليم من موازنة 2021″.واشار كريم، الى وجود ضمانات دولية ورئاسية، لتمشية الاتفاق، حيث قال ان ” “هناك ايضاً ضمانات عديدة، يمكنها تبديد المخاوف بخصوص عدم التزام الإقليم بتسليم النفط وعائدات المنافذ، من بينها أن يكون الاتفاق برعاية من رئيس الجمهورية، أو الأمم المتحدة، حتى تزال المخاوف”.واكد ان “حكومة الإقليم لديها الرغبة بتسليم كامل النفط وليس فقط 250 ألف برميل، لكن بشرط أن تفي بغداد بجميع الالتزامات المالية تجاه الإقليم من بينها رواتب الموظفين والبيشمركة كاملة وتحمل نفقات الشركة النفطية، ودفع رواتب الشهداء والمؤنفلين”.وعقد وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، اليوم، إجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب.وذكر المتحدث الرسمي باسم قوباد طالباني، سمير هورامي، في تصريح صحفي، أن “الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم أمس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين”.وأضاف، أنه “سيتم تحديد كمية النفط المصدر من اقليم كردستان وإجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الإقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي”.و لمّح جواد الموسوي، النائب عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، باستجواب ’’أي من الرئاسات الثلاث’’ إذا خالفت البرلمان وأرسلت الأموال إلى إقليم كردستان، تزامناً مع المفاوضات مع الوفد الكردي.وقال الموسوي في بيان ، إن “البرلمان ملزم بجمع تواقيع لاستجواب أي من الرئاسات الثلاث، في حال تم إصدار قرارات تخالف تشريعاته، وخصوصاً فقرات قانون تمويل العجز المالي الأخير”.وأضاف، أن “تسليم أي اموال للإقليم في الوقت الراهن، يعد عدم إنصاف من  رئيس الوزراء تجاه شريحة الموظفين في الوسط والجنوب وبغداد، والتي عانت من أزمة تأخر الرواتب، ولم يعاملوا بذات الاهتمام من هذه الرئاسات”.

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