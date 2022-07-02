نائب كردي:بلاسخارت ستجتمع بالأحزاب الكردية لمناقشة قانون انتخابات الإقليم

نائب كردي:بلاسخارت ستجتمع بالأحزاب الكردية لمناقشة قانون انتخابات الإقليم
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح حسن، السبت، أن اجتماعا آخر سيعقد للأحزاب الكردية الأسبوع المقبل.وقال حسن في حديث صحفي، إن “الأحزاب الكردية ستحاول حسم ملفات انتخابات برلمان إقليم كردستان وتثبيت موعدها، ومناقشة قانون الانتخابات والمفوضية”.وأضاف أن “الاجتماع سيعقد بمقر رئاسة إقليم كردستان ورعايتها وبحضور ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت”.وأكد أن “هذا الاجتماع سيكون بداية لحل جميع المشاكل العالقة بين الأحزاب الكردية، وخاصة بين الحزبين الرئيسين”.

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