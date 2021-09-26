نائب كردي:تشكيل قوة من” الكرد السوريين” في الإقليم لقمع التظاهرات الشعبية

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صالح:الأولوية في قانون موازنة 2022 تسديد الديون الخارجية والداخلية
السفارة الأمريكية:إعادة (17000) قطعة أثرية للعراق
القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق الشخصيات التي ترأست مؤتمر التطبيع مع إسرائيل
مفوضية الانتخابات:مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية
إنها حرب الله قد بدأت على من ظلمنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!؟
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صالح:الأولوية في قانون موازنة 2022 تسديد الديون الخارجية والداخلية
وزارة العمل:مليون وسبعمائة ألف عاطل عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة
الموارد المائية:الإتفاق مع تركيا لايتضمن أرقاما عن حصة العراق المائية !!
وزارة النفط:مليارين وأكثر من 15 مليون دولار إيرادات النفط خلال النصف الأول من العام الحالي
النزاهة:الأموال المنهوبة من العراق مسجلة بأسماء وهمية!
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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