نائب كردي:تعيين هوارمي مساعداً لمسرور لشؤون الطاقة “فساد”

نائب كردي:تعيين هوارمي مساعداً لمسرور لشؤون الطاقة “فساد”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن حركة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، الاثنين ، إعادة وزير النفط السابق في حكومة الاقليم اشتي هورامي كمساعد لرئيس الوزراء مسرور بارزاني بصفته معاونا لشؤون الطاقة بـ”المهزلة والفساد”.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “خطوة مسرور بارزاني بتعيين اشتي هوارمي كمساعد له لم تأت من فراغ بل هناك ضغوط تركية فُرضت عليه لإعادته إلى الدائرة الحكومية من باب نافذة المعاون”.وأضاف، أن “ملف التهريب والفساد يعلم بها اشتي هورامي لوحده وبالتالي لا يمكن لبارزاني ان يتخلى عنه خشية حصول انتقام او كشف للملفات”.وأوضح، أن “هذه الخطوات هي مهزلة وفساد بعينه والسكوت عليها من بغداد يعني إننا أمام منحرف خطير جدا لا يحمد عقباه”.

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