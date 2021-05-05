نائب كردي:جمع تواقيع نيابية في برلمان كردستان لطرد القوات التركية

نائب كردي:جمع تواقيع نيابية في برلمان كردستان لطرد القوات التركية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، الأربعاء، عن المباشرة بجمع تواقيع داخل برلمان الإقليم من آجل إصدار قرار بطرد القوات التركية من جميع مناطق الإقليم.وقال دبان في تصريح  صحفي، إنه “نعلم بأن قرار خروج القوات التركية هو قرار سيادي يعود للحكومة والبرلمان الاتحادي، ولكن نحن سنقوم بخطوة أولى تتناسب مع معاناة مواطنيا”.وأضاف أن “استمرار الانتهاكات التركية دون رادع من حكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية يحتم علينا تبني هكذا قرار وهو مشابه للقرار الذي اتخذه البرلمان الاتحادي بالتصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق”.وتصاعدت حدة الانتقادات إزاء صمت حكومة إقليم كردستان العراق على ممارسات تركيا في الإقليم، فيما اتهم الاتحاد غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاتفاق مع انقرة على انشاء قواعد تركية في مدن الإقليم. 

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