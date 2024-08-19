نائب كردي:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تأخير رواتب الموظفين

نائب كردي:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تأخير رواتب الموظفين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، حكومة الاقليم بتأخير رواتب الموظفين هناك. وقال كوجر في تصريح  صحفي، ان “حكومة الاقليم لا تشعر بالمسؤولية تجاه الموظفين في الاقليم لذا ينبغي عليها ان تستعجل في حل الخلافات مع حكومة بغداد من اجل حسم هذا الملف بالكامل”. واضاف انه “يجب على حكومة الاقليم النظر الى مصلحة المواطن الكردي والابتعاد عن الصراعات الداخلية سواء كانت ادارية او سياسية كون المتضرر الاكبر هو الموظف الكردي” مبينا ان “الموظف الكردي يعاني كثيرا بسبب سياسة هذه الحكومة”. وبين ان “المشكلة الاكبر تقع على عاتق حكومة الإقليم التي لم تذلل العقبات لحكومة بغداد في ملف توطين الرواتب وجعلت الموضوع معقدا جدا” لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الموضوع وجعلته بعيدا عن التزام الإقليم”. وأعلن منتسبي مرور السليمانية مع عدد من الموظفين إضرابهم عن الدوام لتأخر صرف رواتبهم من قبل حكومة الإقليم.

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