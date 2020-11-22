نائب كردي:حكومة الإقليم توحد بيانات موظفيها وأرقام إيرادات بيع النفط والمنافذ لعقد اتفاق مع بغداد

نائب كردي:حكومة الإقليم توحد بيانات موظفيها وأرقام إيرادات بيع النفط والمنافذ لعقد اتفاق مع بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان اقليم كردستان، شيرزاد حسن، اليوم الأحد، أن حكومة الإقليم بانتظار ترتيب أوضاعها وجمع كافة الوثائق والمتعلقات قبل التوجه إلى العاصمة بغداد.وقال كريم في حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم تريد أن تكون الزيارة في هذه المرة مثمرة وتحقق اتفاقا شاملا بما يخص موازنة 2021 لأنها تتعلق بحياة المواطنين وقوتهم اليومي”.وأضاف، أن “الزيارة لن تتأخر أكثر من أسبوع ولكن الخطوة الأولى هو توحيد البيت الكردي داخليا وإعداد الوثائق والأرقام لأعداد الموظفين وصادرات النفط وإيرادات المنافذ، كما لا يوجد أي رفض من قبل الحكومة الاتحادية للزيارة إطلاقا”.وأقر البرلمان، الشهر الحالي، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.وجاء انسحاب النواب الكرد من جلسة التصويت، اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام كردستان بتسديد مستحقات النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.وفي مواقف شتى ومتعددة، صدرت من جهات عليا في اقليم كردستان، على إثر اقرار البرلمان لقانون الاقتراض، اشتعلت الاجواء الكردية ببيانات وتصريحات وصلت الى حد مطالبة الكرد بترك العاصمة بغداد.

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