نائب كردي:حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط إلى بغداد

نائب كردي:حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط إلى بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، السبت، أن الإقليم ما يزال متعهدا بالتزاماته بتسليم النفط إلى بغداد.وقال أحمد في حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط وهي بانتظار التفاهم على الصيغة الفنية النهائية لاتفاق الموازنة، لتقوم بعدها بتسليم الحصة المتفق عليها من النفط”.وأضاف أنه “لا يوجد أي تراجع بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، والإقليم متمسك بتنفيذ اتفاق الموازنة، وننتظر من الحكومة الاتحادية أن تفي بالتزاماتها أيضاً”.ومن المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد، الأحد المقبل، للتفاهم على تنفيذ اتفاق الموازنة، الذي ينص على تسليم حكومة الإقليم لكمية من النفط مقابل إرسال بغداد لرواتب موظفي الإقليم.

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