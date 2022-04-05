نائب كردي:حكومة الإقليم وبرلمانها لن يلتزما بقرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط

نائب كردي:حكومة الإقليم وبرلمانها لن يلتزما بقرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن لم ينضم أي من ممثلي كردستان مع اللجنة التي دعت لها بغداد بخصوص تصدير النفط.وقال حسن في حديث  صحفي، إن “حكومة وبرلمان الإقليم مازالا يعتقدان بأن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم كان قرارا سياسيا”.وأضاف أن “القرار تم اتخاذه بشكل سياسي يتعارض مع الدستور، الذي أتاح للإقليم تصدير النفط بشكل طبيعي”.

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