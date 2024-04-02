نائب كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها لصالح مشاريع عائلية خارجية

نائب كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها لصالح مشاريع عائلية خارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن حزب الاتحاد الاسلامي دارا سيكانياني، حكومة كردستان بسرقة أموال بغداد المخصصة لرواتب موظفي الإقليم وتحويلها لحسابات خارجية تستثمر مصالح خاصة. وقال سيكانياني في حوار متلفز ، ان ” حكومة كردستان قامت بسرقة أموال بغداد المخصصة لرواتب موظفي الإقليم وتحويلها لحسابات خارجية تستثمر مصالح خاصة”. وأضاف ان “الحقوق اليومية للمواطن الكردي تنتهك من قبل الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد دون وجود أي رادع وعلى بغداد الإسراع في تطبيق قرار الاتحادية لتوطين رواتب موظفي الإقليم”.

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