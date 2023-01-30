نائب كردي:حكومة البارزاني خراب الإقليم

نائب كردي:حكومة البارزاني خراب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوة عبد القادر، اليوم الاثنين، حكومة الإقليم مسؤولية توالي الأزمات التي يعيشها المواطن الكردي.وقال عبد القادر، في ديث صحفي إن “الأزمات بدأت تتوالى على المواطنين في الإقليم، فالحكومة لم تكتف بأزمة الرواتب وتأخير صرفها، بل هناك أزمة في الوقود وارتفاع سعره، وعدم توزيع مادة النفط الأبيض، وأزمة الكهرباء”.وأضاف أن “المواطن الكردي يعيش أسوأ أيامه خلال السنوات الأخيرة، بسبب الفشل الحكومي والفساد الموجود داخل الأحزاب الحاكمة”، معتبرا أنه “ليس من المعقول أن يعيش أزمات مختلفة دون أي شعور بالمسؤولية وإيجاد الحلول من المسؤولين”.

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