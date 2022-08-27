نائب كردي:حكومة البارزاني ستنتهي صلاحياتها يوم 2تشرين الأول من العام الجاري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، السبت، الأول من تشرين المقبل النهاية القانوينة لصلاحيات حكومة الإقليم وتحولها لتصريف الاعمار.وقال أنور في حديث صحفي، إنه “بعد الأول من تشرين ينتهي العمر الافتراضي لحكومة الإقليم بعد انتهاء الدورة التشريعية لبرلمان كردستان، وذلك بعد انتهاء الأربع سنوات”.وأضاف أنه “يجب عدم التعامل بشكل رسمي من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة الإقليم باعتبار وجودها مخالفة قانونية صريحة”.